Экспорт в ЕС: голландские оффшоры и статистическая победа над «эпохой тирании»

Жизнеутверждающая новость: согласно официальному сообщению Госстата, объем экспорта украинских товаров в ЕС в 2017 году превысил объемы довоенного 2013 года. Наконец, мы сделали ЭТО! Евроинтеграция удалась! Стоп, а нет ли тут какой-то обычной хитрости – статистической или экономической? Кипр как бы тоже является нашим крупнейшим инвестиционным партнером, но все ведь понимают фиктивность таких иностранных инвестиций. Мы попробовали разобраться...



Начнем со статистики. Дело в том, что она не настолько однозначна, как кажется на первый взгляд. Так, данные Государственной службы статистики свидетельствуют, что наш экспорт в страны ЕС за прошлый год вырос на 29,9% и составил $17,5 млрд., превысив показатель 2013 года – $16,7 млрд.



Таким образом, считают в Госстате, можно констатировать, что после многолетнего перерыва Европа снова стала основным торговым партнером Украины. Вывод не совсем корректный, поскольку ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины, еще в 2016 году: доля Евросоюза составила 37% от объема украинского экспорта.



При этом, если брать по странам, за 2016 год главным торговым партнером Украины оставалась Россия – оборот $8,7 млрд., из них экспорт $3,6 млрд. На втором месте с товарооборотом $6,5 млрд. и экспортом $1,8 млрд. был Китай (почувствуйте разницу – почти в два раза). И только на третьем и четвертом – члены ЕС Германия и Польша: соответственно $5,7 млрд. и $4,9 млрд. оборота, из них $1,4 млрд. и $2,2 млрд. – наш экспорт.



Конечно, если взять 28 стран ЕС и сложить их вместе, то в общей сложности выходит крупнейший торговый партнер Украины и самый большой объем поставок на экспорт. Но по факту лидирующее место в списке стран – торговых партнеров продолжает занимать Россия. Ситуация 2016 года пролонгировалась и на 2017-й.



Как бы нам не хотелось это признавать, но по итогам прошлого года Россия снова вышла на первое место: объем экспорта составил $3,94 млрд., соответственно прирост – 9,6%. Китай ушел аж на пятую ступеньку, хотя мы и нарастили экспорт в него с $1,8 млрд. до $2,04 млрд. На его место поднялась Польша – наш экспорт $2,72 млрд. (это +23,8%), на третье вышла Турция – $2,52 млрд. (+22,9%). На четвертом и пятом оказались Италия $2,47 млрд. (+28%) и Индия $2,2 млрд. (+15,9%). Но самый большой сюрприз продемонстрировала Голландия: мы нарастили свой экспорт туда аж на 68,4%! До $1,68 млрд.



Честно говоря, Нидерланды меня озадачили. Попахивало... Нет, не голландским канабисом, а какой-то явной аферой. Решила посмотреть по номенклатуре экспорта. Оказалось, что Нидерланды возглавили топ-5 стран-покупателей нашей аграрной продукции в ЕС с долей 18,4%. Дальше шли Испания – 14,4%, Польша – 13,3%, Италия – 11,8%, Германия – 10,3%.



Так что можно сказать, что европейский выбор мы все-таки сделали. Точнее, не мы, а наши олигархи. Выбрали для хранения свих денег Голландию. Это, конечно, не умаляет заслуг отечественных экспортеров, которые реально нарастили поставки в ЕС: в первом квартале 2018 года Украина на треть увеличила экспорт в ЕС – на 26,5% до $4 млрд.

Разбираться и пересчитывать версии Нацбанка и Госстата мы не собираемся. Чисто интуитивно я больше доверяю аналитикам Нацбанка, потому что Госслужба статистики – те еще известные мастера считать так, чтобы власть могла, основываясь на их данных, сделать подобное заявление

Знаю, что испанцы активно берут кукурузу – кормить свиней на хамон. Италия также покупает у нас зерновые – на недорогие сорта макарон, пользующиеся спросом преимущественно у многочисленных мигрантов. Германия берет у нас рапс, ягоды и всего понемногу. Польша тянет все, что можно переработать.А какой украинский продукт выбрала Голландия? Неужели, думаю, молоко? И знаменитые голландские сыры стали теперь наполовину украинскими? Оказывается, нет – растительное масло. Очень странный выбор с точки зрения пищевых предпочтений голландцев и наличия у них высококачественного и недорогого оливкового масла из Италии, Испании и Греции.Разгадку опубликовал на своей странице в Facebook известный экономический эксперт Александр Охрименко. Оказывается, все дело в легендарных голландских оффшорах, которые как бы и оффшоры, но в ЕС, а не в какой-то Панаме или на экзотических островах.“Я давно говорил, что Украина много поставляет в ЕС продовольствия. Но тут нужно учесть такую особенность, что экспорт Украины в Голландию подсолнечного масла или зерна – ЭТО ОФФШОРНАЯ СХЕМА. Просто так доходы по этим товарам оставляют в голландских оффшорах, они сейчас самые популярные в Украине. Поэтому нужно это учитывать”, – написал Охрименко.Ну, теперь прояснилось. “Экспорт” в Голландию – это как “инвестиции” с Кипра. В прошлом году с Кипра к нам поступило $9,9 млрд. (25% от общего объема). Похоже, наши олигархи возвращали деньги, чтобы скупать имущество других олигархов и откупаться от НАБУ? Кстати, вторым по объему иностранным инвестором стали... Кто? Правильно – Нидерланды! Оттуда пришло аж $6,3 млрд. (или 16%). Прав Охрименко: действительно, родина тюльпанов стала второй родиной для выведенных из Украины капиталов.Так что можно сказать, что европейский выбор мы все-таки сделали. Точнее, не мы, а наши олигархи. Выбрали для хранения свих денег Голландию. Это, конечно, не умаляет заслуг отечественных экспортеров, которые реально нарастили поставки в ЕС: в первом квартале 2018 года Украина на треть увеличила экспорт в ЕС – на 26,5% до $4 млрд.Тот же Охрименко отмечает в Facebook, что “в целом действительно Украина очень активно поставляет в ЕС кукурузу, чугун, железную руду и в последнее время начала наращивать поставки продукции машиностроения, это прежде всего бытовая техника и запчасти которые делают по схемам производственной кооперации Украина–ЕС. Процесс прошел...”.Другие эксперты уточняют, что ключевыми товарами экспорта в ЕС остаются сырьевые – железная руда, кукуруза, семена рапса, полуфабрикаты из углеродистой стали, ферросплавы, соевые бобы. Но в список основных поставок теперь входят и более сложные продукты: провода и кабели, одежда, обувь, мебель.Более того, расчеты Института экономических исследований и политических консультаций свидетельствуют, что доля готовых товаров в структуре переработанной продукции за последние несколько лет выросла с 9 до 13%."Рост доли готовых товаров произошел не за счет продуктов питания, а за счет товаров длительного потребления, хозяйственных товаров – чайников, техники для дома, мебели", – рассказала Delo.UA директор по научной работе института Вероника Мовчан. После начала действия Зоны свободной торговли с ЕС доля переработанной продукции в экспорте выросла на 10-11 процентных пунктов. Доли сырья и полуфабрикатов в поставках в Европу сократились – до 29% и 27% соответственно.Правда, надо разобраться, какая это переработанная продукция, и не путать готовую продукцию для конечного потребления с продукцией промежуточного потребления для дальнейшей переработки/доработки.Скажем, поставки подсолнечного масла – это готовая продукция. Черника и клюква – под вопросом, скорее всего, из них сделают варенья и джемы. Улиток и моллюсков также приготовят. Насчет пчелиного воска и роз даже не знаю.Когда мы говорим об экспорте готовой продукции машиностроения, то надо понимать, что преимущественно речь идет все-таки о продукции промежуточного потребления. Традиционно растет экспорт проводов, аккумуляторов и водонагревателей. Из нового – по итогам 2017 года спросом в ЕС пользовались украинские елочные игрушки – почти 60% от общего объема экспорта этой продукции, лыжи и сноуборды: 731,4 тысяч единиц или 49% от общего объема импорта стран Евросоюза (!). Тут мы оказались впереди Китая, который поставил европейцем всего 420 тысяч единиц (28% общего объема). Секрет прост: делать лыжи на специальном оборудовании не сложно. Это не компьютеры и мобильные телефоны. Зато труд украинцев дешевле китайского, да и везти ближе.Именно технологически сложные товары поставляет нам в ответ ЕС. В аналитической публикации Национального банка относительно экономических отношений Украины с Европой в 2017 году отмечается, что “быстрый рост внутреннего спроса, в том числе инвестиционного, стимулировал закупки продукции сельскохозяйственной техники и транспортных средств. В частности, страны Европы обеспечили почти половину общего импорта продукции машиностроения”. Отсюда и сохранение негативного сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС.«В целом, несмотря на позитивные сдвиги, в торговле Украины и Европы сохраняется устойчивый дефицит за счет преобладания в импорте товаров с высокой добавленной стоимостью. А освоение новых рынков украинскими экспортерами сдерживается длительным и капиталоемким процессом приведения украинской продукции в соответствие с европейскими стандартами», – указывает НБУ.Кстати, Национальный банк не соглашается с Госстатом по цифре нашего экспорта в Европу: по данным его отчета экспорт украинских товаров в европейские страны увеличился на 31%, но достиг лишь $14,4 млрд., а не $17,5 млрд., как утверждает статистическое ведомство. Таким образом, показатель “эпохи тирании” в размере $16,7 млрд. за 2013 год превышен не был?Разбираться и пересчитывать версии Нацбанка и Госстата мы не собираемся. Чисто интуитивно я больше доверяю аналитикам Нацбанка, потому что Госслужба статистики – те еще известные мастера считать так, чтобы власть могла, основываясь на их данных, сделать подобное заявление. В любом случае, мы движемся в Европу в роли подмастерьев, и наша зарплата от этого, увы, не растет. В отличие от коммунальных услуг и проезда в транспорте. Возможно, потому, что нашим олигархам приглянулись голландские оффшоры.