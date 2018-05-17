Если менять, то всех на всех?

Ну, вот в деле задержанного и уже доставленного в Херсон руководителя украинского офиса российского агентства РИА «Новости» Кирилла Вышинского и прозвучали, на мой взгляд, главные слова. Сказал их глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко: «...Тяжесть статьи, по которой ему (Вышинскому. – Авт.) вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять – это будет справедливо». Вышинскому, как известно, в Украине «шьют» госизмену. Упомянутый Сущенко может сесть в России как шпион.



Косвенно поддержал Артема и гарант нации в своем «Твиттере»: «Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям».



И если действительно между Украиной и Россией дойдет до очередного обмена узниками, так или иначе связанными с «политикой», то, на мой опять же непросвещенный взгляд, нужно менять всех на всех. Во-первых, чтобы хотя бы попытаться если и не раз и навсегда, то на время прекратить практику взаимного «отлова» людей для пополнения «обменного фонда» и взаимных же обвинений в политических репрессиях и гонениях. А именно эти процессы сегодня напоминают взаимные аресты в России и Украине по обвинению во «вредительстве», захват пленников и заложников во время конфликта в Донбассе и последующие затяжные и зачастую безрезультатные торги по обмену. Например, очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске 4 мая текущего года оказалась безрезультатной. Вообще и по части обмена пленными в частности. Стороны привычно обвинили друг друга в срыве переговоров, и отсутствие результата грустно и привычно констатировал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.



А если не получится обменивать всех политзаключенных и всех пленных, то нужно менять хотя бы заложников и арестованных, связанных с журналистикой. Чтобы, во-вторых, избежать обвинений в крайне низком профессионализме при взаимной фабрикации оснований для арестов. Именно об этом говорят как раз так называемые «дела» Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве, и Романа Сущенко, корреспондента украинского агентства «Укринформ», арестованного в Москве еще в сентябре 2016 года и до сих пор ожидающего суда в России.



Арестовывавшие Вышинского его медали «за Крым» показали, российский паспорт обнародовали и бабло в СКВ аккуратно выложили на стол, на жадность телезрителей понадеявшись, но где аргументы в пользу «государственной измены», которую Вышинский якобы совершил? В том, что работал на Россию и стал ее гражданином, не расставшись с украинским паспортом? Так это совсем другое обвинение

Надуманные, но вполне реальные преследования журналистов за профессиональную деятельность, фактический запрет на профессию «неугодным» под одобрительный вой коллег-журналистов, которые считают себя «расово правильными» и «патриотами», поднимают главные вопросы – о цеховой солидарности и о нравственном сострадании к арестованным и без доказанной вины содержащимся в СИЗО