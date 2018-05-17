Если менять, то всех на всех?
Ну, вот в деле задержанного и уже доставленного в Херсон руководителя украинского офиса российского агентства РИА «Новости» Кирилла Вышинского и прозвучали, на мой взгляд, главные слова. Сказал их глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко: «...Тяжесть статьи, по которой ему (Вышинскому. – Авт.) вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять – это будет справедливо». Вышинскому, как известно, в Украине «шьют» госизмену. Упомянутый Сущенко может сесть в России как шпион.
Косвенно поддержал Артема и гарант нации в своем «Твиттере»: «Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям».
И если действительно между Украиной и Россией дойдет до очередного обмена узниками, так или иначе связанными с «политикой», то, на мой опять же непросвещенный взгляд, нужно менять всех на всех. Во-первых, чтобы хотя бы попытаться если и не раз и навсегда, то на время прекратить практику взаимного «отлова» людей для пополнения «обменного фонда» и взаимных же обвинений в политических репрессиях и гонениях. А именно эти процессы сегодня напоминают взаимные аресты в России и Украине по обвинению во «вредительстве», захват пленников и заложников во время конфликта в Донбассе и последующие затяжные и зачастую безрезультатные торги по обмену. Например, очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске 4 мая текущего года оказалась безрезультатной. Вообще и по части обмена пленными в частности. Стороны привычно обвинили друг друга в срыве переговоров, и отсутствие результата грустно и привычно констатировал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
А если не получится обменивать всех политзаключенных и всех пленных, то нужно менять хотя бы заложников и арестованных, связанных с журналистикой. Чтобы, во-вторых, избежать обвинений в крайне низком профессионализме при взаимной фабрикации оснований для арестов. Именно об этом говорят как раз так называемые «дела» Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве, и Романа Сущенко, корреспондента украинского агентства «Укринформ», арестованного в Москве еще в сентябре 2016 года и до сих пор ожидающего суда в России.
Арестовывавшие Вышинского его медали «за Крым» показали, российский паспорт обнародовали и бабло в СКВ аккуратно выложили на стол, на жадность телезрителей понадеявшись, но где аргументы в пользу «государственной измены», которую Вышинский якобы совершил? В том, что работал на Россию и стал ее гражданином, не расставшись с украинским паспортом? Так это совсем другое обвинение
Когда в 2016 году я написал статью в защиту Сущенко, меня чуть не «сожрали» российские патриоты. За то, что я якобы защищал «врага России», а не своего товарища-журналиста. Сейчас я буду защищать Вышинского, тоже, по моему мнению, в первую очередь журналиста. И, видимо, теперь очередь поливать меня помоями за укро-патриотами. Но я все равно хочу напомнить, что в том, прежнем информдерьмопотоке звучали и здравые мысли, прорывающиеся даже через злобу и неприятие: «Кто такой Скачко – мне фиолетово, не знаком, кто такой Сущенко – тоже. Разберутся, а со скандалом – это он перебрал», «Да, накалякал, но пойми, у нас зря не сажают, там разберутся и, если невиновный, отпустят. А если ты что знаешь, напиши тов. Сталину, он поможет», «...Действительно, много публикаций журналиста Романа Сущенко. Что-то в этой истории не то. Не мог же подполковник ГУР работать во Франции под прикрытием журналиста (а многие его статьи написаны во Франции). Чересчур борзо это для Украины – шпионить против Евросоюза. Тут у ФСБ должны быть железобетонные доказательства», «Разобраться нужно, кто, что, для чего. Виноват – получит по заслугам, невиновен, надеюсь у нашей власти хватит ума и решимости признать ошибку», «Те, кто арестовывал, наверно, не хуже нас здесь, умных, понимают, КАКИЕ нужны доказательства».
И что, разобрались, нашли веские доказательства и аргументировано доказали вину в шпионаже Сущенко? Нет, нет и еще раз нет! Иначе не сидел бы он в СИЗО более полутора лет в ожидании суда. И точно об этом же говорит сегодня о вине Вышинского и упомянутый выше спикер МВД Украины Шевченко: «Сейчас Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обнаружил, расследует и ВСКОРЕ ОБНАРОДУЕТ (выделено мною. – Авт.) результаты работы по раскрытию системы масштабных информационных диверсий в соцсетях, управляемых из страны-агрессора РФ. Цель – широкое распространение в соцсетях именно такой грязи, производство которой поставил на поток Вышинский». То есть, другими словами, арестовывавшие Вышинского его медали «за Крым» показали, российский паспорт обнародовали и бабло в СКВ аккуратно выложили на стол, на жадность телезрителей понадеявшись, но где аргументы в пользу «государственной измены», которую Вышинский якобы совершил? В том, что работал на Россию и стал ее гражданином, не расставшись с украинским паспортом? Так это совсем другое обвинение. Если в том, что ему, как пишут патриоты в пабликах, «Путин вручил медаль за подлость», то что тогда говорить о многочисленных прозападных грантоедах, которые увенчаны множеством иностранных наград и даже премий? Они что, тоже агенты ЦРУ, Ми-5 или сигуранцы с гестапо? Нет, конечно. Если вина в «госизмене» в работе на РИА «Новости», то каким законом запрещено сотрудничать с Россией или с любой другой страной мира в сфере журналистики? Нету такого закона. Где тогда «госизмена»? Много, очень много вопросов. Чисто юридических, которые и рассмотрит суд. И в Украине, и за ее пределами, если что...
В-третьих, чтобы уйти от изначальной чудовищной заполитизированности обвинений против журналистов и спекуляций против состояния свободы слова в стране, которые неизбежны в таких случаях и невольной жертвой которых может стать Украина. Взаимная реакция Киева и Москвы на аресты Сущенко и Вышинского понятна – крайнее неприятие. Но вот реакция на арест Вышинского со стороны США устами представителя Госдепа США Хизер Нойерт: «Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Боже, когда мы разговариваем со многими нашими союзниками и партнерами за рубежом, они, конечно, стали жертвой и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем опасения Украины по этому поводу.
Надуманные, но вполне реальные преследования журналистов за профессиональную деятельность, фактический запрет на профессию «неугодным» под одобрительный вой коллег-журналистов, которые считают себя «расово правильными» и «патриотами», поднимают главные вопросы – о цеховой солидарности и о нравственном сострадании к арестованным и без доказанной вины содержащимся в СИЗО
Но в целом это очень серьезные действия, которые необходимо осуществлять в соответствии с законом». А вот что по этому поводу говорят в Европе, точнее – представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир: «Я выражаю серьезную обеспокоенность относительно рейда на офисы российских медиа в Киеве сегодня утром, ареста журналистов и обыска домов журналистов. Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации и свободы СМИ. ...Борьба против пропаганды не должна не соответствовать международным стандартам и не должна представлять несопоставимое вмешательство в деятельность медиа».
Что еще нужно, чтобы задуматься? Как видим, и там, и там ссылки на закон и призывы к законности, но США «понимают» Украину, а в ОБСЕ «встревожены» и «озабочены». А полоскать будут имя Украины. И обвинять именно ее в отсутствии свободы слова и преследованиях журналистов. И уже, кстати, и без ареста Вышинского полощут. Директор Представительства «Freedom House» в Украине Метью Шааф не так давно во время конференции «Власть vs Интернет: год попыток ограничить Интернет в Украине» признал: «Мы наблюдаем, что в Украине все меньше площадок для свободного общения и собраний. За мнения людей легко записывают в проукраинские или антиукраинские деятели. Мнения и политические мысли иногда управляются насилием и запугиванием». А ему, как ни странно, вторит Госдеп США: называя главными злоупотреблениями в Украине «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне, цензуру, блокирование веб-сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества». А вот и результат: авторитетная международная правозащитная организация Freedom House снизила рейтинг Украины в части независимости СМИ. Впервые со времен «евромайдана-2014» рейтинг составляет 4,25 пункта. В 2015 году он был 4,00, а в 2009-2010 годах, то есть первых «цветных» у власти – 3,50. «За цэ стояв майдан», да? Или Украина уже не хочет быть передовой страной-«цэевропой», в которой соблюдаются не двойные, а демократические стандарты и исповедуются общечеловеческие ценности?..
Ну, и наконец, в-четвертых, надуманные, но вполне реальные преследования журналистов за профессиональную деятельность, фактический запрет на профессию «неугодным» под одобрительный вой коллег-журналистов, которые считают себя «расово правильными» и «патриотами», поднимают главные вопросы – о цеховой солидарности и о нравственном сострадании к арестованным и без доказанной вины содержащимся в СИЗО месяцами и годами. И Сущенко в России, и Вышинский в Украине – журналисты. И они должны быть защищены не только законом, но и солидарностью коллег, пока не доказано обратное. И оно не доказано в случае с Сущенко. А человек сидит в тюрьме более полутора лет. И что, в отместку и Вышинский должен сидеть столько же?
...Поэтому я и убежден: если и менять узников совести и всего прочего, порожденного непростыми отношениями (и это еще мягко сказано) между Украиной и Россией за последние годы, то менять всех на всех. Ради жен и детей, родителей и просто друзей. Ради мира, в конце концов, путь к которому начинается иногда со взаимных уступок простому человеческому милосердию, которое всегда выше справедливости. Не говоря уже о законах, выдуманных людьми в угоду сиюминутной конъюнктуре, политическим раскладам или прихотям властей в любой стране...