Польша прокомментировала открытие Крымского моста

Строительство Крымского моста без согласия украинской стороны и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН - очередное очевидное нарушение международного права. Об этом в четверг, 17 мая, пишет Укринформ со ссылкой на ответ польского внешнеполитического ведомства на запрос.



В МИД Польши добавили, что эти действия противоречат заявлениям РФ о желании мирного разрешения конфликта с Украиной.



Польское внешнеполитическое ведомство призвало российскую сторону воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и независимости Украины.

