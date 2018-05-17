Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки.



"Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания сорочек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа", - написал глава государства на своей странице в Фейсбук в четверг утром.



Лидер нации опубликовал семейное видео с подборкой фотографий своей семьи.



Также он добавил, что в его семье чтят традиции, связанные с национальным нарядом, передавая их детям. "Пусть и в дальнейшем вышитая сорочка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине", - пожелал П.Порошенко.

