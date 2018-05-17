Рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора

Верховная Рада разрешила проводить трансплантации органов умерших при условии, что последние не отказывают в этом. Парламентарии 260 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН. Принятым законопроектом определяется порядок предоставления согласия на изъятие органов у умерших.



Предполагается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право в любое время:



подать письменное заявление об отзыве своего письменного согласия или несогласия на посмертное донорство;

предоставить новое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство.



В то же время запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умершего в случае наличия в Единой государственной информационной системе трансплантации сведений о предоставленной таким лицом прижизненном письменном несогласии на посмертное донорство.



Законопроектом также устанавливаются ограничения для прижизненного донорства. Предполагается, что изъятие анатомических материалов у живого донора возможно в случае семейного донорства или перекрестного донорства.



Изъятие анатомических материалов, способных к регенерации (самовосстановлению), в том числе гемопоэтических стволовых клеток, может осуществляться также у живого донора, не являющегося близким родственником или членом семьи реципиента.



Запрещается изъятие анатомических материалов у живых лиц, которые:



содержатся в местах отбывания наказаний и предварительного заключения;

являются иностранцами и лицами без гражданства, незаконно находящимися в Украине;

страдают тяжелыми психическими расстройствами;

имеют заболевания, которые могут передаться реципиенту или повредить его здоровью, кроме случаев наличия информированного согласия реципиента;

предоставили ранее орган или часть органа для трансплантации;

являются беременными.



Также предполагается, что изъятие у живого донора гемопоэтических стволовых клеток проводится бесплатно (по желанию донора) или на условиях денежной компенсации живому донору гемопоэтических стволовых клеток расходов, связанных с осуществлением донорства. Порядок и размеры государственной компенсации расходов, связанных с осуществлением донорства гемопоэтических стволовых клеток, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

