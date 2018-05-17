Представление на нардепа Дунаева поступило в регламентный комитет

Представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Сергея Дунаева поступило в регламентный комитет. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, секретарь регламентного комитета ВР Дмитрий Лубинец.



"Поступило (представление на нардепа Дунаева - ред.). Я начал с ним знакомиться, мы его получили в комитете вчера - материалов не скажу что много. Есть определенные вопросы - доказательная база, но суть пока не буду раскрывать, потому что это запрещено и некоторые вещи нужно согласовывать со следователем", - сообщил Д.Лубинец.



Он добавил, что, скорее всего, комитет рассмотрит это представление на следующей неделе.



"Пока не известно, когда именно комитет будет рассматривать представление, но предварительно мы хотим сделать, чтобы разбирательство было на следующей неделе. Если мы успеем, то в среду. Если нет, то у нас еще есть четверг и пятница", - резюмировал нардеп.

