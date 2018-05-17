В Украине заработал Apple Pay

От 17 мая владельцы карт ПриватБанка имеют возможность пользоваться платежным инструментом Apple Pay.



Об этом сообщается на сайте банка.



Владельцы iPhone могут добавить карты ПриватБанка к Apple Pay и пользоваться бесконтактными платежами. Поддерживают карты платежных систем VISA и MasterCard.



В ПриватБанке отмечают, что такой способ оплаты является более безопасным и конфиденциальным.



"Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократном секретному коду, который генерируется динамически", - отмечается в сообщении.



Apple Pay легко настроить: кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard ПриватБанка можно подключить через приложение Privat24 или Кошелька. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.



Сначала поддержку Apple Pay будет осуществлять ПриватБанк, однако позже планируется подключение Ощадбанка.

