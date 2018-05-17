Шуляк объяснил, почему Янукович поспешно покинул "Межигорье"

Отдельные воинские подразделения в 2014 году поддержали действия оппозиции и активистов Майдана и были готовы к штурму бронегруппы резиденции "Межигорье" экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня в ходе допроса в режиме видеоконференции с оккупированного Симферополя Оболонскому районному суду по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявил бывший командующий ВВ МВД Украины Станислав Шуляк, передает корреспондент УНН.



"Представителями оппозиции в воинских частях велась довольно активная работа по склонению на свою сторону военных. Офицеры некоторых частей дали согласие. Конкретно - для штурма резиденции президента были подготовлены несколько групп бронетехники. По информации офицеров "Омеги" (спецподразделение внутренних войск МВД Украины - ред. ) эти бронегруппы были сосредоточены в Житомирской области - подразделения 95-й бригады, а также в 169 учебном центре "Десна". По информации, бронетехника из этих подразделений могла быть задействована для штурма резиденции президента ... Штурм планировался еще до того, как подразделения охраны были на постах. Это была одна из причин, чтобы подразделения усиления охраны 22 числа (февраля 2014- ред.) были сняты ", - сказал Шуляк.



Он добавил: "Штурм планировался в ночь с 21 на 22".



Напомним, Янукович двумя вертолетами оставил резиденцию "Межигорья" вечером 21 февраля 2014 и убежал через Харьков, Донецк, Крым в Российскую Федерацию.

