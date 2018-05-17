Россия слишком сильная, Украина не сможет вернуть захваченную ею территорию - Волкер

Украина не сможет вернуть уже захваченную Россией территорию, однако цена дальнейшего наступления страны-агрессора будет расти.



Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии BBC.



Он отметил, что предоставление Украине летального оружия будет способствовать достижению мира, ведь если бойцы ВСУ не будут способны удерживать свои позиции, то это "станет приглашением для новых наступлений".



"А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену. Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше", - подчеркнул Волкер.



Он пояснил, что в связи с этим московская власть должна будет поставить себе вопрос "что мы от этого получим?", ведь на Донбассе умирают российские военные.



Волкер выразил надежду, что Кремль согласится на ввод миротворцев на оккупированные территории, что должно положить конец этой войне.

