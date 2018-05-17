Следственный комитет РФ завел дело на 15 украинских судей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины, подозреваемых в нарушении равенства прав и свобод граждан.



Дело расследуется по статье 136 УК РФ, предполагающей штраф до 300 тысяч рублей и тюремное заключение на срок до пяти лет.



В сообщении СК перечислены имена обвиняемых: Юрий Баулин, Василий Брынцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Литвинов, Николай Мельник, Сергей Сас, Олег Сергейчук, Игорь Слиденко, Петр Стецюк, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала, Станислав Шевчук и Виктор Шишкин.



Судьи обвиняются в том, что признали несоответствующей Конституции Украины декларацию о независимости Крыма, принятую в марте 2014 года по итогам народного референдума.



Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — права народа на самоопределение — закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

