В Совете ЕС еще нет общей позиции по "Северному потоку-2"

Процесс выработки общего видения членов Совета ЕС по газопроводу "Северный поток-2" продолжается. Об этом сообщил на пресс-конференции по Плану запуска внешних инвестиций ЕС в Украине руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Петер Вагнер, передает корреспондент УНН.



"Мне кажется, что Европейская комиссия достаточно активна в этом вопросе. Мы с членами Совета ЕС уже определили, что этот проект должен рассматриваться в рамках наших полномочий. Но процесс выработки общего видения членов Совета ЕС еще в процессе. И мы должны понять, какие полномочия нам дадут страны-члены ЕС ", - отметил Петер Вагнер.



По его словам, вице-президент ЕК Шефчович ведет довольно активную работу в этом направлении - ведет переговоры с РФ и Украиной по этому вопросу.



"ЕК пытается, чтобы долгосрочные интересы Украины по газотранспортной системе были сохранены", - добавил Петер Вагнер.



Он отметил, что для того, чтобы Украина была эффективной транзитной страной, ей необходимо развивать инфраструктуру за счет привлечения инвестиций.

