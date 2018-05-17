Гройсман прогнозирует монетизацию субсидий с 2019 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что монетизация жилищных субсидий заработает с 1 января 2019 года.



"Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача - монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", - сказал он в Харькове в ходе выездной коллегия Министерства социальной политики на тему: "О приоритетных направлениях реформирования социальной сферы: итоги и перспективы".



По его словам, введение монетизации необходимо, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.



"Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня - изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", - подчеркнул В.Гройсман.



По словам премьера, в Украине около 7 млн домохозяйств получают субсидии.



Как сообщалось, в марте Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

