Дожди с грозами ожидаются в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 18 мая, погоду Украины будет формировать влажная и теплая, а на западе – прохладная, воздушная масса и атмосферные фронты, сообщает в четверг Укргидрометцентр. На большей части территории Украины – кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 9-14° (в Карпатах 4-9° тепла), днем 15-20°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 20-25°.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 мая самая высокая температура днем была 32,1 в 1909г., самая низкая ночью 3,0 в 1941г.



На 19 мая синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь в южной части без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 8-13°, днём 18-23°; в южных и восточных областях ночью 12-17°, днём 22-27°.



В Киеве на 19 мая - местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с . Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.



17 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22° возле Одессы 16°, в Днепре возле Киева 18°.

