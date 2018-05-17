Киевсовет продлил запрет на использование пиротехники в столице

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг депутаты продлили запрет проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории города Киева.



Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, предыдущий запрет на использование фейерверков в столице действовал до окончания Антитеррористической операции на востоке страны. Поскольку на законодательном уровне был изменен формат АТО на операцию Объединенных сил, появилась необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий. Такое решение поддержали 87 депутатов.



"Фейерверки и салюты в то время, когда в стране идут боевые действия, являются абсолютно неприемлемыми. Наше решение продлевает запрет использования пиротехнических средств в столице на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Мы должны уважать соотечественников, которые защищают Родину от российского агрессора", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

