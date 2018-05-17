Врачей в рамках медреформы выбрали всего 10% украинцев

Декларации с врачами в рамках кампании "Врач для каждой семьи" подписали 4,5 млн украинцев (более 10%), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. По ее данным, наиболее активными являются жители Винницкой области, 20% из которых выбрали врача, а также Харьковской (16%), Полтавской (15,5%), Черновицкой (13%) и Житомирской (почти 11%) областей. При этом Харьковская область лидирует по подписанию количества деклараций – более 478 тыс. штук.



В настоящее время активнее всего декларации подписывают люди в возрасте от 40 до 64 лет - они подписали треть всех заключенных деклараций. Количество подписанных деклараций по медицинскому обслуживанию детей составляет 23%, следующими по активности являются возрастные группы 18-39 лет и 65 лет и старше (по 22%).



В электронной системе здравоохранения зарегистрированы 20,579 тыс. врачей и 1,194 тыс. медучреждений. Более 72% пациентов, которые уже выбрали своего врача, подписали декларации с семейными врачами, 15,1% - с терапевтами, 12,3% - с педиатрами.



Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.



Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом", согласно которому пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, который зависит от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.



В рамках реформы была создана НСЗУ, которая будет выполнять роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета. При этом коммунальные медицинские учреждения должны пройти обязательный для присоединения к медреформе процесс автономизации, в частности, реорганизоваться в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с НСЗУ.



К новой системе финансирования присоединяются также и частные медицинские учреждения, которые занимаются предоставлением услуг первичной медпомощи.



Начисление оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

