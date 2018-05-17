Более половины украинцев являются сторонниками вступления Украины в ЕС – опрос

По данным социологов, свыше половины украинцев готовы голосовать за присоединение Украины к Евросоюзу и почти 50% высказываются за присоединение страны к НАТО. Как рассказал на брифинге в четверг в Киеве исполнительный директор Киевского пресс-клуба, руководитель аналитической группы "Социопрогноз" Михаил Пересунько, об этом свидетельствуют данные майского опроса настроения украинцев.



"Мы отмечаем, что есть тенденция к увеличению количества респондентов, выступающих за присоединение к ЕС. На сегодня этот показатель 59,4%. Против - 17,1%. За вступление Украины в НАТО - 48,4%. Против - 26%", - сказал он.



По словам М.Пересунько, не принимали бы участие в волеизъявлении 10,7% опрошенных, еще 12,8% не смогли ответить на вопрос.



"В вопросе вступления в Альянс существенным фактором является российская агрессия. После 2014 года уровень поддержки такого действия начал расти", - отметил он.



Согласно опросу, лишь 3% опрошенных назвали ситуацию в Украине стабильной.



Опрос проводился Институтом анализа и прогнозирования 3-15 мая 2018 во всех областях Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

