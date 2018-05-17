Киев готов к проведению финала ЛЧ-2018 – представитель КГГА

Киев готов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года на надлежащем уровне, отмечает главный представитель Киевской горгосадминистрации по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко.



"Город уже готов к этому событию. На 9 баллов из 10 по десятибалльной шкале. Киев готов проводить такие события. Это доказало и проведение "Евровидения" в 2017 году, когда мы спокойно его провели и получили наилучшие оценки со стороны Европейского вещательного союза, где было определено, что это первое за 11 лет "Евровидение" без существенных замечаний. Я уверен, что такие же оценки мы получим от УЕФА", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.



А.Мирошниченко указал, что для подготовки у города не было необходимости осуществлять большие инфраструктурные проекты. "Все проекты, которые осуществляются в городе, не связаны непосредственно с финалом Лиги чемпионов", - подчеркнул он.



Представитель КГГА также отметил, что когда возникла ситуация с отсутствием номеров в отелях, что, по его словам, является нормальным при проведении подобных событий, то проявилось невероятное гостеприимство киевлян, которые создали несколько групп и ресурсов, где задействованы тысячи жителей столицы, предлагающих бесплатно или за символическую плату переночевать у себя дома.



"Такого не ожидал никто, даже мы не ожидали. Мы благодарим за это всех киевлян", - добавил он.

