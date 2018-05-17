Ученые успешно "пересадили" воспоминания от одной улитки к другой

Биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) сумели успешно пересадить память от одной, обученной, улитке другой, ненаученной, особи.



Исследование было опубликовано в журнале eNeuro.



Предполагается, что результаты работы помогут в будущем создать новые средства для восстановления памяти у людей с болезнью Альцгеймера и для уменьшения травматических воспоминаний.



Эксперимент исследователи проводили на аплизии, равликах, которые часто используются в качестве модельных животных в нейроисследованиях, так как их клеточные и молекулярные процессы несколько схожи с таковыми у людей.



При этом, разумеется, есть и существенные отличия - так, у этих существ всего около 20 000 нейронов, в то время как человеческий мозг насчитывает примерно 100 миллиардов нервных клеток.



Биологи UCLA для начала "натренировали" улиток реагировать на угрожающий стимул. Животным предоставляли умеренные удары током. Таким образом аплизии стали более чувствительными и втягивали сифон (проявляли защитную реакцию) даже при обычном прикосновении в среднем примерно на 50 секунд.



При этом представители контрольной группы, которые не получали ударов током, втягивали сифон всего примерно на секунду.



Далее специалисты решили посмотреть, можно ли "перенести" воспоминания от улиток одной группы к другой улитке, от обученных особей - до необученных.



Для этого исследователи выделили РНК из нервных систем "ученых" улиток и ввели ее семи необученному особям. Оказалось, что все семь особей в результате стали реагировать похожим образом с экспериментальной группой - втягивая сифон в среднем примерно на 40 секунд.



В другой части эксперимента исследователи помещали экстракты РНК улиток, которые получали и не получали удары током, в чашки Петри, содержащие нейроны необученных улиток.



Ученые обнаружили, что РНК обученных улиток делала сенсорные нейроны более возбудимыми, однако данный эффект не распространялся на моторные нейроны. При этом отмечается, что РНК необученных животных на нейроны не влияла.



По словам исследователей, результаты эксперимента позволяют предположить, что воспоминания хранятся не в синапсах, как принято считать, а, возможно, находятся в ядрах нейронов.



Исследователи предполагают, что результаты работы могут в будущем помочь в борьбе с симптомами болезни Альцгеймера или посттравматического стрессового расстройства.

