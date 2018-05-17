Мэй объявила о готовности Британии покинуть таможенный союз ЕС

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна покинет таможенный союз ЕС. Об этом сообщает Reuters.



Ранее издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.



Однако Мэй, отвечая на вопросы журналистов, опровергла эту информацию.



«Нет. Великобритания покинет таможенный союз после выхода из ЕС. Конечно, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом», — сказала британский премьер.