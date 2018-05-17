В Раду могут пройти 6 партий – опрос

Шесть политических партий имеют достаточную для прохождения в Верховную Раду Украинцы поддержку со стороны украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования.



По словам исполнительного директора Киевского пресс-клуба, руководителя аналитической группы "Социопрогноз" Михаила Пересунько, который которого представил в четверг в Киеве данные опроса, три четверти украинцев (75%) изъявили готовность принять участие в голосовании на выборах в парламент, если бы они проводились в ближайшее время.



За ВО "Батькивщина" проголосовали бы 13,4% опрошенных, за БПП "Солидарность" - 8%, за партию "За життя" - 6,9%, "Гражданская позиция" - 6,7%, Радикальную партию - 6,4%, Оппозиционный блок - 6,4%.



Вместе с тем, за партию "Самопомич" готовы проголосовать 4,4% опрошенных.



Как известно, проходной барьер на выборах в парламент Украины – 5% голосов избирателей.



Опрос проводился 3-15 мая 2018 года во всех областях Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

