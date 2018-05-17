Оппозиция хочет провести аудит НАБУ

"Оппозиционный блок поддерживает необходимость аудита НАБУ." Об этом заявил Сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в четверг, 17 мая, информирует пресс-служба политсилы.



"Мы выступаем за то, чтобы ревизия НАБУ была проведена. Ведь, когда создавались новые антикоррупционные органы, люди надеялись, что они будут честными и будут бороться с коррупцией. Вместо этого началась борьба между конторами: НАБУ борется с САП, Генпрокуратура с НАБУ. Все между собой борются, а коррупция только растет", – отметил Юрий Бойко.



По словам политика, необходимо детально разобраться, что происходит вокруг НАБУ.



"Необходимо провести аудит конторы, претендовавшей на роль независимого антикоррупционного органа. Это совершенно справедливое решение", – резюмировал лидер оппозиционеров.

