Нацгвардия Украины взяла на вооружение первые 500 американских РПГ – Аваков

Согласно Стратегии развития МВД Украины, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.



"40мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность (прицельная дальность – ИФ) стрельбы 800м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал министр в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



По словам А.Авакова, при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа.



"Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методику эксплуатации нового оружия. На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса. Сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины", - написал министр внутренних дел.

