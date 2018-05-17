Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней

Херсонский городской суд вынес решение об аресте главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней до 13 июля без внесения залога. "Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик. Статья 111 УК Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативной содержанию под стражей меры пресечения не предусматривает.

Сам Вышинский на суде заявил, что все действия правоохранительных органов Украины в отношении него были "расписаны заранее".



"То, как проходили следственные действия и то, что проходило со следственными действиями параллельно, свидетельствовало о том, что все было расписано заранее​​​. В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", - заявил Вышинский на суде



Напомним, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве, а также в квартирах сотрудников.



В ходе расследования, по данным ГПУ, были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.



Правоохранители задержали 15 мая в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Вечером в этот день ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

