Адвокат рассказал, на чем основывается обвинение Вышинского

Подозрения в адрес руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского строятся в том числе на статьях, опубликованных с 2014 года, сообщил его адвокат Андрей Доманский. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение. "Что касается подозрения, то подозрение в течение всего следствия может неоднократно меняться.

Что будет в окончательном обвинительном акте, это уже будет считаться окончательным, потому сейчас это предварительные подозрения, которые ему вменяются. Подозрения якобы за статьи, которые были размещены на сайте РИА Новости в период с 2014 года по сегодняшний день", — заявил адвокат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".



По его словам, в суде были предоставлены доказательства на порядка 330 страницах. Сторона защиты прошлась по каждой из этих страниц, дав им оценку. Адвокат также указал на наличие всех оснований для обжалования постановления, отметив, что в ходе суда были восприняты лишь доводы стороны обвинения, а доводы, которые были со стороны защиты, остались без рассмотрения.



Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

