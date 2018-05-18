ЕС назвал дату введения ответных пошлин на товары из США

Европейская комиссия опубликовала официальное постановление, предусматривающее введение с 20 июня 2018 года пошлин в размере 25% на ввоз ряда товаров из США. Соответствующий документ Еврокомиссии опубликован в четверг, 17 мая, в официальном журнале ЕС.



Предполагается, что эта мера станет ответом на решение Вашингтона ввести пошлины на алюминий и сталь из Евросоюза.



"Комиссия должна немедленно, не позднее 18 мая 2018 года, письменно сообщить совет по торговле товарами ВТО о том, что в случае отсутствия негативного отклика со стороны Совета, ЕС приостанавливает с 20 июня 2018 года торговое приложение по торговле с США о введении льготных импортных пошлин в ГАТТ-1994 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) в отношении товаров, указанных в приложениях I и II, чтобы обеспечить применение дополнительных пошлин на импорт этих товаров из США", - говорится в документе.



В постановлении указано, что на часть товаров пошлина в размере не более 25% начнет действовать с 20 июня 2018 года. Второй этап введения пошлин, согласно документу, должен будет заработать 23 марта 2021 года. Максимальные пошлины здесь составят 10, 25 и 50% в зависимости от товаров.



Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные - на ввоз алюминия. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать "решительный" ответ. Сейчас Вашингтон отложил введение пошлин, оно должно вступить в силу с 1 июня.

