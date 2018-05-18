В РФ возбудили дело против американского журналиста

Против журналиста Washington Examiner, который написал, что Украина должна "взорвать Крымский мост" Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом в четверг, 17 мая, говорится в сообщении пресс-центра СК.



"Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещенной в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизировать деятельность органов власти Российской Федерации и воздействие на принятие ими решений, то есть совершение преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ", - говорится в сообщении.



Колумнист издания Washington Examiner Том Роган написал, что Украина просто должна взорвать Крымский мост. По его словам, он является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.



Российские правоохранители проводят психолого-лингвистическую экспертизу и другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого преступления.



Также Следственный комитет проводит проверки в отношении редактора издания Washington Examiner, который разрешил опубликовать материал.



Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост. Путин на КамАзе возглавил колонну автомобилей, которая открыла движение по мосту из РФ на полуостров.

