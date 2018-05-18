Лукашевич сообщил о наращивании ударной мощи ВСУ в Донбассе

Украинские силовики наращивают ударную мощь в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"ВСУ наращивают ударную мощь в Донбассе. В нарушение минских договоренностей за неполные две недели между заседаниями контактной группы — с 4 по 14 мая — СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — ред.) зафиксировала 77 единиц военной техники ВСУ, в том числе 41 гаубицу на железнодорожной станции в Константиновке. Восьмого мая замечена колонна бронетехники в районе Пантелеймоновки. Обнаружены недавно удлиненные траншеи в районе Новотроицкого, Золотого и Причепиловки, новые минные поля около Счастья. Только за один день проверки складов ВСУ 8 мая наблюдатели недосчитались 135 единиц тяжелых вооружений", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Он подчеркнул, что необходимо возвращение Киева к исполнению рамочного решения по трем участкам разведения. "ВСУ уже обосновались в Золотом и Петровском, завезли БМП, минометы, пулеметы. Ополчение в эти районы не входило. ВСУ упорно отказываются отводить силы в Станице Луганской", — добавил постпред.

