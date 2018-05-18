Порошенко: Днепр должен превратиться в воздушный хаб

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Днепр в четверг, 17 мая, заявил, что город должен превратиться в настоящий воздушный хаб. Таким образом он прокомментировал строительство аэропорта в городе, сообщает Днепроград.



"Я одобрил и поддержал инициативу по возведению здания аэропорта в Днепре, к которой присоединились наши народные депутаты. Мы должны сделать все возможное, чтобы пришел новый инвестор. Днепр должен получить качественный аэропорт, в котором было бы комфортно как жителям города, так и туристам. Поэтому количество туристов в городе должно существенно возрасти, в том числе благодаря безвизовому режиму", - сказал Порошенко.



Президент также выразил уверенность, что средства местного и государственного бюджетов должны направляться на строительство взлетной полосы в Днепре.



Он поблагодарил председателя ОГА Валентина Резниченко, председателя бюджетной комиссии Верховной Рады Андрея Павелко, а также городской и областной совет.



Ранее Порошенко поручил построить аэропорт на Закарпатье. Рассматривается город Хуст или Мукачево.



Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

