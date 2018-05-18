Рада отменила государственное регулирование цен на сахар

В четверг, 17 мая, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара". Об этом пишет "Капитал".



За принятие законопроекта № 4532 в первом чтении проголосовали 242 народных депутата.



Документом предлагается признать утратившим силу закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара", принятый в 1999 году.



Действующий закон предусматривает регулирование рынка путем ежегодного квотирования производства и реализации произведенного в Украине сахара.



Авторы законопроекта пишут, что со времени принятия закона произошло значительное сокращение объемов производства сахара. Кроме того, и по требованию ВТО, отменены предусмотренные законом экспортные квоты на сахар. Также исключено обязательное лицензирование оптовой торговли сахаром.



Таким образом, сегодня ограничивается лишь объем производства сахара, поставляемого на внутренний рынок.



"Кроме рисков возникновения коррупционных отношений в процессе распределения квот, квотирование ограничивает стремление к увеличению мощностей выращивания сахарной свеклы и производства сахара, а также нивелирует рыночные механизмы", — считают авторы законопроекта.



Кроме того, законом предусмотрено ежегодное установление Кабмином минимальных цен на сахарную свеклу, которая поставляется для производства сахара для внутреннего потребления, а также минимальных цен на сахар. Эта норма должна была обеспечить недопущение снижения цены на эту продукцию с целью обеспечения безубыточности производства.



Однако, как указано в пояснительной записке, в периоды, когда внутренний рынок сахара является профицитным, время от времени рыночные цены на сахар снижаются ниже законодательно установленной минимальной цены, что приводит к снижению движения оборотных средств в отрасли.



К тому же, прогнозный расчет соответствующих минимальных цен на следующий маркетинговый год осуществляется практически за год до начала нового сезона сахароварения.



"Однако при сегодняшних тенденциях экономическо-финансовой ситуации на внутреннем и мировом рынках... предусмотреть реальный диапазон уровня минимальных цен на сахарную свеклу и сахар невозможно", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



"Учитывая вышесказанное и в связи с изменениями, которые произошли на внутреннем и мировом рынках сахара, необходимость в административном регулировании, введенному Законом Украины, потеряла актуальность", - считают авторы законопроекта.

