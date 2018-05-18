В ООН прогнозируют сокращение населения Украины

В течение ближайших десятилетий численность населения Украины будет стремительно сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 млн человек. К такому выводу пришли эксперты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, прогноз опубликован на сайте подразделения Всемирной организации.

В отчете также говорится, что до 2050 года увеличится количество украинцев, проживающих в городах.



По информации ООН, к 2050 году 28,5 млн украинцев будут проживать в городах, что составит около 78% всего населения. Сейчас же количество городского населения составляет 69%. При этом в 2050 году в Украине будет только 3 города-миллионника.



Отмечается, что в 2020 году, согласно прогнозам экспертов, в Украине будут проживать 43 млн 579 тыс. человек, а к 2050 году это число сократится до 36 млн 416 тыс. человек.



Если прогноз сбудется, то в 2050 году население Украины окажется самым малочисленным с 1950 года. Тогда оно составляло 37,3 млн человек. Больше всего жителей в Украине было зарегистрировано в 1990 году – 51,5 млн человек. После этого численность постоянно уменьшалась. По данным ООН, в 2015 году население Украины составляло 44 млн 658 тыс. человек.



Как сообщалось, за январь-февраль текущего года численность украинцев сократилось на 40,1 тыс. человек.

