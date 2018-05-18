Нетаньяху станцевал "курочкой" вместе с победительницей "Евровидения"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в последние дни уделяет много внимания победе израильской победе на "Евровидении", которую принесла стране 25-летняя Нетта Барзилай, и даже пытается использовать это в политических целях.



Сразу после победы в конкурсе глава правительства в своем Twitter написал: "Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!"



Потом он позвонил Нетте Барзилай, чтобы поздравить ее с победой. Затем, выступая на заседании кабмина, Нетаньяху назвал ее победу еще одним подарком городу, в который переехало посольство США из Тель-Авива: "В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты".



А накануне Беньямин Нетаньяху и его супруга Сара принимали победительницу "Евровидения" в своей резиденции. Вечером Нетта в сопровождении своего продюсера прибыла в гости к чете Нетаньяху, привезя им в качестве подарка леденцы на палочке в виде курочек. Продюсер певицы отметил, что это те самые курочки, танец которых Барзилай исполняла на сцене "Евровидения" в финале конкурса, и показал эти "куриные" движения из композиции Toy ("Игрушка").



Премьер рассмеялся и тоже сделал такие же движения, хотя и немного неловко.









Однако это обучение танцам стало не последним на этой встрече. Вероятно, идея станцевать "курочкой" вместе, да еще и перед всеми журналистами, понравилась пиарщикам премьера.



В итоге Нетта Барзилай и Беньямин Нетаньяху хотя и без музыки, но под дружные аплодисменты и смех присутствующих исполнили танец "курочки" - похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев.



