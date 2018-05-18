Появится 10-серийный приквел "Пенниуорт" к сериалу "Готэм"

Кабельная сеть Epix, принадлежащая кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, запускает 10-серийный приквел к сериалу "Готэм" о дворецком Бэтмена - Альфреде.



События сериала под названием "Пенниуорт" развернутся в 60-х годах прошлого века в Лондоне, где бывший сотрудник SAS Альфред Пенниуорт встречает Томаса Уэйна - отца будущего супергероя Брюса Уэйна, и вместе они основывают секретную компанию.



Над сериалом будут работать авторы "Готэма" - сценарист Бруно Хеллер и режиссер и продюсер Дэнни Кэннон.



Однако, несмотря на прочную сюжетную связь с "Готэмом", новый сериал напрямую с ним не связан, как и с другими фильмами и сериалами о Бэтмене, сообщает Variety.



Не будет в "Пенниуорте" и Шона Пертуи, который играет Альфреда в "Готэме". Кто исполнит роль дворецкого, пока не известно.



Съемки первого 10-серийного сезона должны начаться до конца 2018 года. А выход на экраны намечен на 2019 год.



Напомним, телеканал Fox, продливший "Готэм" на пятый сезон, объявил, что новые 13 эпизодов станут заключительными в этой истории.







