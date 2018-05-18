Клетчатка укрепляет иммунитет и обеспечивает защиту от гриппа

Как известно, диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Теперь исследователи из Монашского университета выяснили, что продукты с высоким содержанием клетчатки усиливают противовирусный иммунный ответ. Клетчаткой богаты коричневый рис, овсянка и малина, пишет The Daily Mail.



Специалисты знали: клетчатка полезна для людей с воспалительными заболеваниями легких, такими как астма. Однако ученые боялись, что она может подавлять другие иммунные ответы. Исследователи провели эксперименты с мышами. Оказалось, потребление большого количества клетчатки защищало грызунов от гриппа.



Исследование показало: клетчатка уменьшала отечность в легких. Также она обеспечивала мышам защиту от гриппа, активируя лейкоциты (белые кровяные клетки). По словам ученых, типичная Западная диета может ослаблять способность организма противостоять инфекциям, так как она включает жирные и сладкие продукты, содержащие мало клетчатки.

