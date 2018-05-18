Россия и Штаты столкнулись в борьбе за газовый рынок Европы

Трамп все-таки нагнул старушку-Европу, запугав ужасами торговой войны. На днях стало известно, что Еврокомиссия согласится увеличить объемы поставок сжиженного газа из США в обмен на отказ Вашингтона от пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Это не полная и безоговорочная капитуляция, но частичная и с условиями. Теперь Россия и Штаты столкнутся в прямой конкурентной борьбе за территорию сбыта газа. Кто победит?



Как сообщают СМИ, 16 мая за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран-членов ЕС обсуждали ситуацию в торговле с США после введения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Со ссылкой на анонимный источник сообщается, что Еврокомиссия для урегулирования ситуации предлагает несколько мер, в том числе увеличение объемов поставок в ЕС сжиженного газа американскими компаниями и расширение соответствующей инфраструктуры.



Как известно, в начале марта Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. Сделал он это “с особым цинизмом” – на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.



"Вы, европейцы, сделали все, чтобы нам стало невозможно вести с вами бизнес... если так будет продолжаться и дальше, мы введем большие пошлины в размере 25% на европейские автомобили. Поверьте мне, они после этого долго не продержатся", – сказал глава Белого дома.



Для Европы это стало неприятностью, но не новостью: проведение агрессивной протекционистской политики было гвоздем избирательной кампании Дональда Трампа наряду с пресловутой стеной на границе с Мексикой. Многих даже удивило, почему реализацию основного постулата своей избирательной кампании он начал только сейчас.



Видимо, в первый год пребывания на посту Трампу надо было разобраться с собственными проблемами, в том числе теми, которые ему помогла создать Украина. Когда ажиотаж вокруг Манафорта и прокурора Мюллера поутих, президент США решил взяться за дело. Подготовился он основательно.



Прежде, чем сообщить европейским партнерам “пренеприятнейшее известие”, заручился подробными аналитическими выкладками Министерства торговли США, из которых следовало, что меры ограничения импорта стали и алюминия можно ввести в рамках "Закона о национальной безопасности" (National security act).



Вместе с тем сталь – это не только машины, но и продукция оборонной промышленности. А если завтра война? Импорт затруднится, а свои предприятия уже “по косточкам” разобрали. В общем, импортеры попали. И не только европейские. Мы, китайцы и русские тоже пострадали

Эксперты говорят, что при условии увеличения цены газа американцы могут вклиниться в европейский рынок, а, вклинившись, начнут расширяться. В их планах до 2022 года отхватить более 40 млрд. кубометров европейского газового «пирога». Ну а к 2030 году, когда 12 строящихся сейчас СПГ-терминалов выйдут на полную мощность, появится шанс полностью вытеснить Россию с европейского рынка газа

Аргумент такой: импорт стали в США превышает 35 млн. тонн. При этом сталелитейные мощности США, законсервированные и простаивающие, способны выпускать 113,3 млн. тонн в год. Еще немного – и заводы можно будет закрывать как нерентабельные.Вместе с тем сталь – это не только машины, но и продукция оборонной промышленности. А если завтра война? Импорт затруднится, а свои предприятия уже “по косточкам” разобрали. В общем, импортеры попали. И не только европейские. Мы, китайцы и русские тоже пострадали.Русских отрезали с помощью “санкций для Дерипаски”. С китайцами у Трампа своя отдельная торговая война, в которой Европа предлагала подсобить, но потом сама своих слов испугалась, оглянувшись на помрачневший лик Поднебесной.Что же касается Украины, то была робкая надежда на поблажку в порядке исключения. Как ветеранам сражений с российским агрессором. Но никаких поблажек мы не добились, напротив, пошли разговоры про риск оказаться не только без рынка США, но и без рынка ЕС, куда идет треть продукции украинских метпредприятий. Если Европа в ответ на американские пошлины введет свои, мы подпадем под оба удара сразу.Больше всего нервничали из-за решения Трампа немцы, поскольку именно их автопром поставляет стальных коней в Америку. Да и всем остальным было несладко. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Трампа не объявлять торговую войну ЕС и отметил, что «мы не будем говорить ни о чем, пока к нашей голове приставлен пистолет». Канцлер Германии Ангела Меркель, наоборот, решила поговорить и ринулась с визитом в Вашингтон.Но... Первые попытки договориться “просто так” признали неудачными. Начался второй этап торговли. Трамп как бизнесмен сделал Европе, Канаде и другим союзникам новое коммерческое предложение: согласиться на квоты в обмен на освобождение от пошлин на сталь и алюминий. Другими словами, добровольно ограничить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет.Одни страны были на это согласны, другие нет. Не выработав консолидированную позицию, ЕС решил сделать встречное предложение насчет уже упомянутой выше войны с Китаем. Из серии: хотите, мы тоже поучаствуем? Но тема заглохла, так и не развившись, и сейчас европейские граждане спрашивают своих политических лидеров: а вы сами поняли, что сказали?И вот появилось новое предложение: обменять российский газ на американские санкции. Штаты давно мечтали потеснить Россию с европейского газового рынка. Не случайно они мобилизовали своих сателлитов на континенте выступать против реализации проекта «Северный поток-2» – с одной стороны и массово строят СПГ-терминалы для сжиженного газа – с другой.Это нужно не просто для расширения рынка сбыта, а для более глобальной цели. Как писала газета The Wall Street Journal, есть идея, чтобы цены на природный газ в Henry Hub (Луизиана) сделать своего рода эталонными и диктовать их Катару, Австралии и другим поставщикам.Парадоксом при этом является то обстоятельство, что рост мировых цен на нефть, выгодный России и США, одновременно является миной замедленного действия для “Газпрома”. Дело в том, что цена российского газа привязана к цене на нефть. Пока нефть была дешевой, газ также упал в цене. О средней цене в $450 за тыс. куб. м, по которой Юлия Тимошенко подписывала пресловутый контракт в 2009 году, давно забыли.Для экспортных контрактов «Газпрома» средняя цена колебалась в пределах $190-220 за тыс. куб. м. При этом минимальная цена американского СПГ, при которой массированный экспорт в Европу выгоден, начинается с $245 за тыс. куб. м.Понятно, что при таких условиях российский газ побеждал американский по цене. И для Европы не было смысла расширять поставки американского СПГ для себя, а тем более становиться экспортным хабом для последующей перепродажи третьим покупателям. Правда, отдельные страны соглашались переплачивать, мотивируя это страхом перед российской угрозой и необходимостью диверсификации поставок. Самое забавное, что меньше всего “повелись” немцы, которые не понаслышке знают, как страшен в гневе русский солдат. А самыми активными стали реципиенты американской помощи – прибалты и поляки.Литва, если не ошибаюсь, почти полностью перешла на американский сжиженный газ. И платила за него более $250 за тысячу кубометров. Хотя трубопроводный газ был дешевле СПГ минимум на $60. В общем, потратила всю финансовую помощь ЕС и США на газовую независимость от России.Повышение цен на нефть заставило европейцев задуматься о том, сколько будет стоить российский газ в ближайшее время. И не сравняется ли он в цене с американским сжиженным?Эксперты говорят, что при условии увеличения цены газа американцы могут вклиниться в европейский рынок, а, вклинившись, начнут расширяться. В их планах до 2022 года отхватить более 40 млрд. кубометров европейского газового «пирога». Ну а к 2030 году, когда 12 строящихся сейчас СПГ-терминалов выйдут на полную мощность, появится шанс полностью вытеснить Россию с европейского рынка газа.Европа знает об этих мечтах и торгуется с Трампом, предлагая в качестве объекта торга российские интересы на своем рынке. Россия также знает об этом и не собирается сдаваться. Тем более что на ее стороне интерес Германии и ряда других страны, которые после достройки “Северного потока-2” становятся его совладельцами наряду с РФ. Берлин давно мечтал сесть на трубу. Другое дело, что “вылететь в трубу” из-за санкций не согласны его сталеплавильщики и автомобилестроители, нанявшие крутых лоббистов.По мнению специалистов в газовом вопросе, многое зависит сейчас от гибкости “Газпрома” и курирующих его чиновников в вопросе ценообразования. Самое забавное, что Украина, сама того не желая, подсобила России в юридической стороне вопроса.В июне прошлого года Стокгольмский арбитраж полностью отвязал от нефти цену на газ для Украины "задним числом" по нашему иску – с 2014 года. Формула цены одномоментно была изменена для Украины с привязки к нефти к привязке к рынку. Прецедентное право позволяет применять это решение ко всем партнерам при любом удобное случае. Если Россия сформулирует соблазнительное ценовое предложение, европейцам будет сложнее “продавать” свой рынок ее конкуренту – Штатам.Наконец, еще неизвестно, как отреагирует Белый дом на очередное предложение Европы. Два предложенных ранее варианта чейнджа его не заинтересовали. В любом случае, Трамп готов и хочет торговаться. Не случайно для ЕС и других стран, которым есть чем заинтересовать США, действие этих пошлин приостановлено до июня.