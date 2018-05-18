Элтон Джон примет участие в акции по борьбе со СПИДом в Киеве

Известный исполнитель и общественный деятель сэр Элтон Джон посетит Украину в конце мая и в понедельник, 28 мая, посетит благотворительную барахолку "Кураж Базар" на арт-заводе "Платформа" в Киеве, где проведет встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщается с ВИЧ-позитивними людьми.



Как сообщается на официальном сайте организатора мероприятия, Фонда Елены Пинчук, в рамках пребывания Э.Джона в Киеве пройдет информационная благотворительная акция "День с Элтоном Джоном", целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине. Стоимость входного билета составит 100 грн, все собранные средства будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи в Киеве.



Радио Хит FM из интерактивной студии будет вести специальные репортажи и брать интервью у участников и гостей события в реальном времени с трансляцией по всей территории арт-завода "Платформа". Музыкальная программа эфира будет полностью посвящена творчеству Э.Джона. Накануне, вечером 27 мая, на большом экране главной сцены "Кураж Базара" будет показана запись концерта, который певец дал на Майдане Независимости в Киеве в июне 2007 года и на котором он обратился ко всем украинцам с призывом "Остановим СПИД вместе".



"Это мероприятие станет продолжением комплексной программы и информационной кампании, направленной на профилактику и борьбу со СПИДом в Украине, которую Фонд Елены Пинчук уже более 10 лет реализует в партнерстве с Фондом Элтона Джона и другими организациями", - говорится в сообщении.



СПИД-фонд Элтона Джона / The Elton John AIDS Foundation, основанный в 1993 году, является неправительственной организацией, внедряющей инновационные учебные программы по профилактике ВИЧ/СПИДА и поддержке ВИЧ-позитивных людей в 55 странах мира. Фонд поддерживает работу своих проектов, в частности, через проведение специальных мероприятий, отдельных маркетинговых проектов, сбор добровольных взносов частных лиц, организаций и фондов.



Фонд Елены Пинчук основан в сентябре 2003 года, основными направлениями его работы являются борьба со СПИДом и здоровый образ жизни, менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин, привлечение в Украину международного опыта в гуманитарной сфере.



Арт-завод "Платформа" – крупный творческий и культурный комплекс в Киеве, сочетающий бизнес, искусство, образование, фестивали и коворкинг. Ежемесячно на нем проводится благотворительная барахолка "Кураж Базар".

