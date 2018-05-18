В Крыму задержали двадцать крымских татар

В аннексированном Крыму поздно вечером в четверг, 17 мая, накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, задержали до 20 активистов, среди которых было по меньшей мере двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Крымская солидарность в соцсети Facebook.



Отмечается, что задержанные принимали участие в акции, приуроченной к дате депортации крымскотатарского народа.



По словам адвоката Эдема Семедляева, крымских татар задерживали за якобы несанкционированный митинг.



Очевидцы сообщили, что задержали около 10-15 человек, в частности двух несовершеннолетних. Их всех развезли по районным отделениям полиции.



Позже ночью почти всех отпустили.



"В центральном райотделе... одного оставили, вменяют 19.3 КоАП РФ - неподчинение законным требованиям сотрудника полиции", - сообщили в организации.



Утром состоится суд в Центральном районном суде города Симферополь.

