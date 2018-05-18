Парубий - крымчанам: помним о вас и вернём вам свободную жизнь на Родине

Спустя 74 года после депортации крымских татар российские оккупанты вновь развернули репрессии в Крыму, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий и призывает украинцев минутой молчания почтить память жертв депортации 1944 года. "Дорогие наши соотечественники, дорогие жители Крыма, мы помним о вас. Мы освободим Крым. И вернём вам свободную и счастливую жизнь на Родине", - сказал он, открывая пленарное заседание украинского парламента в пятницу.



А.Парубий напомнил, что 74 года тому назад СССР начал репрессии против целого народа, и за сутки сотни тысяч семей крымских татар были насильственно выселены и депортированы из Крыма.



"Только с провозглашением независимости Украины крымские татары получили право свободно и достойно жить на земле своих прародителей в Крыму. Но сегодня вновь российские оккупанты развернули террор и репрессии против крымских татар и украинцев в Крыму", - сказал он.



Вместе с тем спикер призвал украинцев в 12:00 пятницы присоединиться к всеукраинской минуте молчания, чтобы почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.



Он добавил, что в Верховной Раде также почтят память депортированных.

