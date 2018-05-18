В США вертолет уронил на школу ящик с боеприпасами

В США военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами. Об этом сообщает телеканал KTSM в пятницу, 18 мая.



Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд. Никто не пострадал, потому что учебное заведение у тому времени уже не работало.



Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет.



Военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.

