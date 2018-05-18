Учебный год в школах Украины начнет поэтапно завершаться с 25 мая - Гриневич

Завершение текущего учебного года в начальной школе пройдет в период с 31 мая по 15 июня, в базовой школе – с 31 мая по 15 июня и в 11 классе - не ранее 22 июня, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.



"Начнутся скоро "последние звонки" и выпускные. Ориентировочное завершение учебного года будет проходить так: 11 класс – не ранее 22 июня, начальная школа – ориентировочно с 25 по 31 мая, базовая школа – ориентировочно 31 мая по 15 июня", - сказала она в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



По словам министра, с 22 мая по 13 июня пройдет сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).



Выпускники 11 классов получат аттестаты после сдачи ВНО и после завершения учебного года, то есть после 22 июня.



Далее пройдет вступительная кампания в высшие учебные заведения.



Как сообщалось, более 335 тыс. выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии ВНО в 2018 году. Согласно графику проведения ВНО, размещенному на сайте УЦОКО, в 2018 году ВНО по математике состоится 22 мая, украинскому языку и литературе - 24 мая, в этом же месяце запланировано ВНО по испанскому, немецкому, французскому языках, а ВНО по другим предметам пройдет с 1 по 13 июня.

