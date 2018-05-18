В закарпатском селе корью заболели более 50 школьников

В школе села Черная Тиса Закарпатской области продолжается вспышка кори. Заболели уже 56 школьников, сообщает департамент здравоохранения Закарпатской ОГА.



Отмечается, что по форме течения преобладают легкие и средние формы заболевания. Двое больных находятся в инфекционном отделении Раховского райбольницы.



Больше всего больных среди учеников 2-х и 6-х классов: по 11 случаев соответственно. Среди учеников 9-х и 10-х классов по одному случаю, ни одного случая не зарегистрировано среди учащихся 11-х классов.



В школе продолжаются медико-профилактические мероприятия.

