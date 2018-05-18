YouTube запускает музыкальный сервис
Крупнейшей видеохостинг мира YouTube 22 мая представит собственный сервис музыкального вещания - YouTube Music.
Как сообщается в блоге компании, пользователи сервиса получат доступ не только к музыкальным релизам, но и к ремиксам, кавер-версиям и живым выступлениям.
Бесплатная версия YouTube Music будет содержать рекламу. Версия без рекламы будет стоить 9,99 долларов в месяц.
Принадлежащий Google YouTube, составит конкуренцию музыкальному сервису Apple Music и шведской Spotify.
Источник: Корреспондент
13:09