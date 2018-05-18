Стало известно, кого лишат субсидий на электроэнергию

Субсидии на электроэнергию назначат только добросовестным плательщикам потребленной услуги, передает УНН со ссылкой на “ДТЭК Киевские Электросети”.



“1 мая 2018 года закончился период назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг — в частности, электроснабжения. Ежегодно после окончания сроков предоставления субсидий районные управления по вопросам социальной защиты населения (УВСЗН) просматривают субсидии на следующий период. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца, согласно Постановлению КМУ № 300, субсидии не будут начисляться”, - говорится в сообщении.



В компании призвали киевлян, своевременно и в полном объеме оплатить потребленные услуги и не накапливать долги.

