ГПУ планирует передать данные о вражеском обстреле Троицкого в суд в Гааге

Генеральная прокуратура Украины задокументировала факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела села Троицкое и собирается полученные доказательства нарушения норм международного права передать в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.



"Прокурорами... процессуальным путем задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, во время осмотра места происшествия установлено, что вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Кузнечная, 15 в селе Троицкое он был полностью разрушен. В результате пострадала семья, проживавшая в доме: отец и малолетний ребенок (2005 года рождения) погибли на месте, а мать и другой ребенок получили ранения и в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - сообщили в ГПУ.



Указано, что сейчас установлено, что обстрел велся снарядами калибра 152 мм с Первомайского района Луганской области (временно оккупированная территория).



Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в ГПУ.



"Получены доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд", - заявили в Генпрокуратуре.

