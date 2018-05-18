Премьер призвал Раду принять закон об антикоррупционном суде на следующей неделе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит народных депутатов на следующей неделе проголосовать в целом за проект закона о Высшем антикоррупционном суде. "Уважаемые народные депутаты, хочу попросить вас принять на следующей неделе необходимое решение для создания справедливого, независимого - ключевая позиция - антикоррупционного суда, который даст возможность восстанавливать справедливость", - сказал он в завершение часа вопросов к правительству в пятницу в Верховной Раде.



"Это даст крепкий толчок людям в том, что справедливость будет восстановлена в стране. С другой стороны, мы дадим абсолютно крепкий сигнал и инвесторам, и международным партнёрам о том, что мы с вами решительно настроены на серьезную борьбу с коррупцией", - добавил В.Гройсман.



Как сообщалось, Верховная Рада 1 марта приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.



14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики в ближайшую неделю завершить подготовку ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, чтобы Верховная Рада рассмотрела его на следующей неделе.



Принятия этого закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают международные партнеры, в частности, МВФ. Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

