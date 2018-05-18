Из-за Лиги Чемпионов в центр Киева будут пропускать только по паспортам и прописке

Киевлянам и гостям города во время проведения матчей Лиги чемпионов стоит отказаться от использования личного транспорта и ездить на метро. Об этом заявил один из организаторов соревнований Сергей Хижняк, сообщает "Укринформ".



По его словам, в центр Киева будут пропускать только тех водителей, которые живут в домах, расположенных возле стадиона "Олимпийский". При этом у них будут проверять паспорта и регистрацию. Такие меры приняты для недопущения терактов.



"Если этого документа нет, то заехать в транспортный периметр будет невозможно. Это делается с точки зрения безопасности. У нас есть прецеденты Лондона, Барселоны и других городов, когда грузовики въезжали в толпу. Поэтому в этот раз, в отличие от Евро-2012, будет именно так. Любые попытки будут очень жестко пресекаться", - заявил он.



Тем людям, у кого есть билеты на матчи, но негде припарковаться, не стоит пытаться подъехать максимально близко к стадиону. Вокруг него будут маршруты объезда. А припарковаться рядом с "Олимпийским" будет невозможно.



Хижняк также напомнил, что для всех владельцев билетов на матчи турнира, а также СМИ и организаторов турнира, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Затраты на перевозку возместит городу УЕФА.

