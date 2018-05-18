Трамп раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал сравнительно низкие расходы Германии на оборону.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Американский президент отметил, что со странами НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону, "разберутся".



"В частности Германия должна демонстрировать лидерство в альянсе путем решения проблемы долговременного недовыполнения взносов на оборону", - заявил Трамп.



Во время визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в США он отметил, что Германия является бенефициаром НАТО и получает от альянса больше, чем вкладывает.



Германия должна потратить в следующем году около 1,3% ВВП на оборону. В то же время требование НАТО - 2%. Среди стран НАТО этого стандарта придерживаются США, Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Греция и Великобритания.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил "лидерство" Трампа в вопросе увеличения расходов на оборону, отметив, что в прошлом году альянс пережил весомое увеличение бюджета за четверть века. "Очень важно, чтобы мы вкладывали больше в нашу общую безопасность", - подчеркнул Столтенберг, поскольку "мы живем во все более непредсказуемом мире".



Напомним, проект бюджета ФРГ предусматривает, в частности, увеличение расходов на оборону на 1,5 миллиарда евро в 2018 году - до 38,5 миллиарда евро, а в 2019 году эти расходы должны достигнуть 41,5 миллиарда евро.

