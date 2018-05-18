США опередили Россиию по добыче нефти

В марте текущего года США оказались на первом месте в мире по объему добычи нефти, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (JODI), сообщает Прайм в пятницу, 18 мая.



Отмечается, что США в марте добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки. На втором месте оказалась Россия, которая в марте добывала 10,298 млн б/с. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн б/с.



Добыча в России, по данным JODI, не изменилась по сравнению с февралем, в США – увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии – сократилась на 0,28%.



Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в марте в месячном выражении уменьшился на 1,8%, до 7,122 млн б/с, в США – увеличился на 3,7%, до 1,664 млн б/с. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в феврале Россия экспортировала 5,044 млн б/с, а в январе – 5,434 млн б/с.

