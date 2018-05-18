Скрипаля выписали из больницы

Экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в британском Солсбери. Об этом сообщает УНН.



"Экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницыв в Солсбери", - сообщает управление здравоохранения региона.



Как сообщал УНН, правоохранители Великобритании продолжают допрашивать экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, почти через 10 недель после того, как на него было совершено нападение нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Напомним, 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери влиянию нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Позже Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалась в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

