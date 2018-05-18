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- Андрей Шевченко снова выйдет на футбольное поле перед финалом Лиги Чемпионов
Андрей Шевченко снова выйдет на футбольное поле перед финалом Лиги Чемпионов
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, шестикратный лучший футболист Украины, дважды лучший бомбардир Лиги чемпионов и чемпионата Италии и главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко снова сыграет в футбол. В воскресенье, 20 мая, в 16:00 в Киеве он примет участие в уникальном спортивном событии – благотворительном матче «Легенды футбола».
На поле сразятся две команды, в состав которых войдут знаменитые футболисты, ведущие телеканала «Интер» и обычные телезрители. Участие в матче примут Владислав Ващук, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Владимир Езерский, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук и Виталий Рева. Стать участником матча может любой человек, выкупивший один из лотов на сайте deti.inter.ua. Все вырученные средства пойдут на приобретение медоборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза.
«В таком составе мы еще не играли, – говорит Владислав Ващук. – Это уникальный случай».
Тренерами команд в благотворительном матче будут два легендарных наставника – Анатолий Демьяненко и Владимир Бессонов. Они займутся подготовкой игроков и определят позицию каждого на поле. «Никаких поддавков не будет. Все серьезно, – говорит Анатолий Демьяненко. – Мы сформируем смешанные по составу команды, в которые войдут звезды футбола, телеведущие и простые болельщики, выкупившие лот. Чтобы у каждой команды были равные шансы на победу. Любой участник аукциона «Интер – детям» может сыграть в одной команде с Шевченко или Ребровым. Будет интересно. У каждого есть шанс забить гол».
Вместе с «Легендами футбола» на поле выйдут известные телеведущие. Среди них – Андрей Данилевич и Роман Кадемин. Несмотря на то, что каждый из них активно занимается спортом, с футболом они не сталкивались с детства. «Когда не было разных гаджетов, мы все время проводили на футбольном поле», – вспоминает Андрей Данилевич. – Теперь покажем, на что мы способны».
Кстати, Андрей Данилевич вместе с Владиславом Ващуком выступят в качестве капитанов команд. А Роман Кадемин в матче «Легенды футбола» хочет сыграть в защите. «Вначале меня хотели поставить на ворота, но я с этим не согласен, – говорит Роман. – Я хочу на поле! Хочу пас получить, гол забить. В детстве я неплохо играл в футбол. Годы, конечно, берут свое, но я думаю, в защите я сыграю хорошо».
По регламенту благотворительного матча игра будет состоять из двух таймов по 20 минут каждый. Конечно, каждая команда надеется на победу. Но неважно, с каким счетом закончится игра: в выигрыше останется каждый участник этого уникального события.
«В любом случае мы все победим, когда этот матч поможет собрать средства на приобретение медицинского оборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза, – говорит телеведущий Андрей Данилевич. – Когда в студию ток-шоу «Касается каждого» приходят мамы и благодарят за спасение своих детей, мы все чувствуем себя победителями. Мы – это и команда телеканала «Интер», и звезды, которые принимают участие в аукционе, и футболисты, которые участвуют в благотворительном матче, и телезрители, которые покупают лоты или переводят деньги на счет благотворительного фонда «Интер – детям».
Шанс попасть на уникальный матч с участием звезд футбола и ТВ есть у каждого! Но количество мест ограничено. Сейчас на сайте deti.inter.ua есть пять разных лотов стоимостью от 150 грн до 10 тысяч:
- «Участие в матче с «Легендами футбола»
- «VIP–билет на матч с «Легендами футбола» и возможность пообщаться со звездными игроками после матча»
- «Возможность пробить пенальти в матче «Легенды футбола»
- «Билет на матч и эксклюзивная футболка с автографами «Легенд футбола»
- «Билет на матч с «Легендами футбола»