Андрей Шевченко снова выйдет на футбольное поле перед финалом Лиги Чемпионов

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, шестикратный лучший футболист Украины, дважды лучший бомбардир Лиги чемпионов и чемпионата Италии и главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко снова сыграет в футбол. В воскресенье, 20 мая, в 16:00 в Киеве он примет участие в уникальном спортивном событии – благотворительном матче «Легенды футбола».

На поле сразятся две команды, в состав которых войдут знаменитые футболисты, ведущие телеканала «Интер» и обычные телезрители. Участие в матче примут Владислав Ващук, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Владимир Езерский, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук и Виталий Рева. Стать участником матча может любой человек, выкупивший один из лотов на сайте deti.inter.ua . Все вырученные средства пойдут на приобретение медоборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза .

« В таком составе мы еще не играли, – говорит Владислав Ващук. – Это уникальный случай».

Тренерами команд в благотворительном матче будут два легендарных наставника – Анатолий Демьяненко и Владимир Бессонов. Они займутся подготовкой игроков и определят позицию каждого на поле. «Никаких поддавков не будет. Все серьезно, – говорит Анатолий Демьяненко. – Мы сформируем смешанные по составу команды, в которые войдут звезды футбола, телеведущие и простые болельщики, выкупившие лот. Чтобы у каждой команды были равные шансы на победу. Любой участник аукциона «Интер – детям» может сыграть в одной команде с Шевченко или Ребровым. Будет интересно. У каждого есть шанс забить гол».

Вместе с «Легендами футбола» на поле выйдут известные телеведущие. Среди них – Андрей Данилевич и Роман Кадемин. Несмотря на то, что каждый из них активно занимается спортом, с футболом они не сталкивались с детства. «Когда не было разных гаджетов, мы все время проводили на футбольном поле», – вспоминает Андрей Данилевич . – Теперь покажем, на что мы способны ».

Кстати, Андрей Данилевич вместе с Владиславом Ващуком выступят в качестве капитанов команд. А Роман Кадемин в матче «Легенды футбола» хочет сыграть в защите. «Вначале меня хотели поставить на ворота, но я с этим не согласен, – говорит Роман. – Я хочу на поле! Хочу пас получить, гол забить. В детстве я неплохо играл в футбол. Годы, конечно, берут свое, но я думаю, в защите я сыграю хорошо ».

По регламенту благотворительного матча игра будет состоять из двух таймов по 20 минут каждый. Конечно, каждая команда надеется на победу . Но неважно, с каким счетом закончится игра: в выигрыше останется каждый участник этого уникального события.

« В любом случае мы все победим, когда этот матч поможет собрать средства на приобретение медицинского оборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза , – говорит телеведущий Андрей Данилевич. – Когда в студию ток-шоу «Касается каждого» приходят мамы и благодарят за спасение своих детей, мы все чувствуем себя победителями. Мы – это и команда телеканала «Интер», и звезды, которые принимают участие в аукционе, и футболисты, которые участвуют в благотворительном матче, и телезрители, которые покупают лоты или переводят деньги на счет благотворительного фонда «Интер – детям» .

Шанс попасть на уникальный матч с участием звезд футбола и ТВ есть у каждого! Но количество мест ограничено. Сейчас на сайте deti.inter.ua есть пять разных лотов стоимостью от 150 грн до 10 тысяч:

- «Участие в матче с «Легендами футбола»

- «VIP–билет на матч с «Легендами футбола» и возможность пообщаться со звездными игроками после матча»

- «Возможность пробить пенальти в матче «Легенды футбола»

- «Билет на матч и эксклюзивная футболка с автографами «Легенд футбола»