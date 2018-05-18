Гаранта нации слегка подправили

После нескольких недель тоски и тревог в предвыборном штабе гаранта нации, который уже напряженно работает над его вторым сроком, теперь можно оправиться, закурить и перевести дух – социологическое послабление выпало ребятам. Если все последние недели социологи как с цепи сорвались и практически единогласно отводили главковерху лишь шестое место в президентских «пэрэгонах», до которых еще почти 10 месяцев, и пугали фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком или комиком из «95 квартала» Владимиром Зеленским, то теперь попустило – есть твердое второе место.



Аналитическая группа «Социопрогноз» во главе с каким-то Михаилом Пересунько расстаралась в своей крайней объективности (а как же иначе – человек во главе ООС Родину защищает и потому популярен), провела самый независимый в мире опрос (погрешность выборки не превышает 2,2%) и установила: если бы президентские выборы в Украине состоялись немедленно, то за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко проголосовало бы 13,8% опрошенных, а за гаранта нации и лидера партии «Блок Петра Порошенко» («БПП») – 8,4%. И ни копейкой… пардон, ни голосом больше. Дальше разместились все остальные «клоуны», которые, веря прежним соцопросам, что называется, «размечтались». За лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко проголосовали бы 6,9% респондентов, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича – 6,9%, за главу Радикальной партии Олега Ляшко – 6,1%, за сопредседателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко – 6%, за мэра Львова Андрея Садового – 4,5%, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,2%. И никаких певцов и комиков: мол, у нас, в политическом цеху, и своих лицедеев и «коверных» хватает.



Точно так же успокоили и сам «БПП», который уже начали сравнивать с еще одним политическим «эрзац-колоссом» современности и сочленом правящей коалиции – «Народным фронтом» («НФ») экс-премьера Арсения Яценюка. И «НФ», и его лидер Сеня уже даже не отсвечивали при соцопросах, заняв твердую нишу популярности – ниже уровня городской канализации. По результатам труда, как вы понимаете, Арсения. И вот «БПП» уверенно шел на политическую случку с «фронтовиками» именно в районе исторической помойки. Если верить «Социопрогнозу» Пересунько (а как ему не верить, если он показывает такое?!), в случае немедленных же парламентских выборов в Раду прошли бы шесть партий, знакомых по вышеуказанным данным: «Батькивщина» (13,4%), «БПП» (8%), «За життя» (6,9%), «Гражданская позиция» (6,7%), Радикальная партия (6,4%), и «Оппозиционный блок» (6,4%).



Ну что тут еще можно сказать? Поскольку упомянутый «Социопрогноз» Пересунько – из Института анализа и прогнозирования, то радостно должно быть и гаранту и его «БПП». Да, пока второе место, но не в разы же меньше, как то показывали прежние «сосуиолухи», высосавшие из пальца, потолка и пола свои скабрезные данные о том, что нация не любит своего гаранта, а его популярность в разы ниже, чем у его врагов. Со вторым местом можно спокойно, например, «побеждать агрессора в Донбассе» и выходить на первое.



А поскольку, повторяю, упомянуты анализ и прогнозирование, то можно поговорить и о возможных тенденциях будущих электоральных битв, параметры которым задают уже сейчас. Во-первых, как видим, партии слегка поменялись местами в сравнении с президентским опросом, но выбросили тех, кто совсем уж власти и гаранту нации не нужны. То есть партию мэра Садового (4,4%, не проходит барьер в 5%) совсем выбросили туда, куда он погрузил свой Львов, переполнив его биоотходами и мусором патриотов. Но то, как говорится, такое: попал, извините, в говно, сиди и не отсвечивай. Нет в списке «хероев с мандатами» и «Свободы» Тягныбока. Но тут же все понятно: организованного в партии и движения неофашизма и неонацизма в Украине нет. Отдельные нацики еще тупо имеются, но партий нет, и нечего пугать чувствительных и впечатлительных обывателей в Европе и мире, и так напуганных ростом ксенофобии и нетерпимости в Украине, о чем им напела «путинская пропаганда», фабрикуя такие вот картинки на украинских, правда, мероприятиях:











Во-вторых, однозначно осадили «НФ» и Яценюка, которые в последнее время очень уж активничали и даже подсадили на измену многих. В том числе даже премьера Вову Гройсмана, который вдруг обнаружил, что у него много яиц и что он почему-то должен раскладывать их в разные корзины, а не протягивать гаранту. Обросший чем-то волосяным в части физиономии Яценюк вообще появлялся на публике как человек, у которого незаконно и незаслуженно отобрали кресло главы правительства, а он так и не достроил «великий вал» на границе с Россией и по этому поводу сильно поиздержался. А ведь некоторые горячие «фронтовики» при должностях и креслах во власти даже говорили, что не видят гаранта «единым демократическим кандидатом на президентских выборах» и вообще готовы поменять Конституцию так, чтобы все полномочия перешли к премьеру от президента. Конечно, это возбудило и заставило, похоже, припотеть в районе яиц от предвкушения всей полноты власти и Яценюка, и Гройсмана. Но Пересунько быстро их охладил: гарант, мол – это гарант, так что придержите яйца в нужных местах и не сжимайте их больно, вам же хуже может быть...



В-третьих, понятно, что в роли «главного врага» обретается «НашаЮля» Тимошенко, избравшая излюбленную тактику: то ли помалкивать, когда есть возможность огрести по полной и опять оказаться на нарах, то ли критиковать любой промах власти, самой ни за что не отвечая и ничего конкретного, кроме нефти и газа из морских водорослей, не предлагая, то ли популистски обещать всем все и ждать, когда пройдет время. И когда все забудется, и либо падишах умрет, либо ослики передохнут, и все позабудут о ярой ненависти к власти и будут голосовать по принципу «лишь бы не прежние». Но тут противники так давно, близко и плотно знакомы, что можно понять: сами разберутся, ибо знают друг друга, как облупленных. К тому же гарант нации уже президент, а «НашаКыця» к этой высоте не подобралась и имеет статус уже раз сбитой летчицы. Это туманит взор и мысли от злости и зависти, а значит, возможны и ошибки, цена которых неимоверно высока. Возраст, знаете ли, чай не «деффачка» уже, как ни пытаются убедить в обратном пластические хирурги со своими живительными скальпелями...



В-четвертых, нет никого нового из претендентов. Им всем практически приказали закатать губу. «За життя», «Гражданская позиция» и «Оппоблок» не в счет. Это такие новые, как из львовских биоотходов Садового пуля. Даже самого «Садового», напоминаю, кинули, как кулек с мусором мимо урны или бачка с отходами. Не говоря уже новых протеже и парвеню в одном флаконе от внешних кураторов – Вакарчука и Зеленского. Ну, а «Мистер Непроходимость» Гриценко, «зажиттевик» Рабинович или «оппозиционер» Бойко – это всего лишь спарринг-партнеры во втором туре для гаранта. В лучшем случае. Да и то – он их всех вместе или по отдельности уделает одной левой. Они – либо вечно вчерашние (Гриценко), либо вечно бывшие (Бойко), либо навсегда несостоятельные (Рабинович), потому что порождение лишь конъюнктуры, личных амбиций и желания поторговаться и сдаться на милость победителя, выгадав в процессе торгов хоть что-то. И гарант это отлично знает – он же тоже из их среды и при «кровавой панде» Виктора Януковича дважды был у него министром...



...И что же в сухом остатке? А ничего. Политический процесс протекает, увы, как обычно. С теми же перипетиями, проявлениями и прогнозами. Новым является лишь то, что гарант нации не послушался, похоже, внешних кураторов, которые советовали ему «сливаться» и даже подготовили сменщиков, проведя за океаном не только кастинг претендентов, но и отобрав так называемые «новые лица». Однако гарант нации твердо сказал в этом вопросе: сами, дескать, с усами, разберемся. И кураторы подуспокоились. Решили – пусть так и будет, пусть реально победит сильнейший. Им-то что? Им без разницы, кто будет, как они определили, «нашим надежным партнером». А других-то в обойме нет и не предвидится...



